Суд арестовал подозреваемого в убийстве матери подростка из Пермского края

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Суд арестовал 16-летнего подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, передает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Он был задержан сотрудниками ведомства накануне. По версии следствия, инцидент произошел утром 27 октября в населенном пункте Ергач. В ходе ссоры со старшим братом подозреваемый попытался ударить его ножом, однако его остановила мать.

После ее действий подросток нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Как уточнили в СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Тем временем жительницу Адыгеи, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей. Таким образом, суд удовлетворил исковое заявление администрации Адыгейска.

По версии следствия, мужчина убил дочь 30 мая. Убитая девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в соцучреждении. Родители регулярно жестоко обращались с ребенком. Кроме того, мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочки.