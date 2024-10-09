Подросток из Кемеровской области арестован по делу об убийстве женщины

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Подростка из Кемеровской области, которого обвиняют в убийстве женщины, арестовали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 6 октября молодой человек был в гостях у женщины. Внезапно между ними произошел конфликт, в результате которого подросток несколько раз ударил ножом в живот жертву. От этого женщина потеряла сознание, а парень, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся.

Спустя время злоумышленника задержали и предъявили ему обвинения в убийстве. Киселевский городской суд отправил до 7 декабря в СИЗО молодого человека.

Ранее правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в Боровском проезде в Москве. По предварительной информации, мужчина получил ранения в результате конфликта. Доследственной проверкой занялась Солнцевская межрайонная прокуратура.

