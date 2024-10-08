Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух малолетних девочек в Тольятти

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Самарской области"

Тела двух малолетних девочек с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти в Самарской области. По данному факту заведено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

"Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти – множественными ножевыми ранениями шеи и туловища", – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, погибшим два года и пять лет.

В результате следствие возбудило дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего").

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место случившегося и проводят необходимые действия для установления причастного к совершению преступления. Кроме того, были назначены первоначальные судебные экспертизы.

Ранее тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп был найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.

