Тело мужчины с ножевым ранением нашли в Боровском проезде в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в Боровском проезде. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Предварительно, мужчина получил ранения в результате конфликта. Солнцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента, ход доследственной проверки и принятие по ее итогам процессуальных решений, включая возбуждение уголовного дела по статье за убийство.

Ранее суд заключил под стражу мужчину, который открыл стрельбу у бара на Веневской улице в Москве. Обвиняемый рассказал, что во время нахождения в зале караоке он начал курить, в связи с чем охранник заведения сделал ему замечание.

При попытке выяснить, кто из сотрудников рассказал об этом охраннику, фигурант вступил в ссору с менеджером. Надеясь напугать оппонента, злоумышленник вышел из заведения, забрал из домашнего сейфа оружие и вернулся, начав стрельбу.

Приговор был также вынесен 37-летнему Ивану Демехину, обвиняемому в покушении на убийство бывшей жены. Ему дали 8,5 года колонии строгого режима. Вердикт был вынесен с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем Перовской межрайонной прокуратуры.