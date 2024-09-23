В Москве проверят тренера, проявившего агрессию по отношению к ребенку-инвалиду

Фото: телеграм-канал "112"

Правоохранители организовали проверку из-за агрессивного поведения тренера по отношению к ребенку-инвалиду в бассейне в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах.

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло видео, которое ранее распространялось в социальных сетях. На кадрах видно, как тренер детского бассейна Child Ocean держит ребенка-инвалида за руки, насильно погружая его в воду с головой.

Этот мужчина уже не впервые проявил агрессивное поведение на работе, подчеркнул собеседник агентства.

В конце августа неизвестный выстрелил из пневматического оружия в руку девятилетнего мальчика в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. В тот момент ребенок находился на футбольном поле возле дома и играл с мячом.

Мать пострадавшего рассказала, что сначала подумала, будто мальчика укусила пчела, пока не увидела на его плече сквозное ранение. По словам женщины, был слышан хлопок, но эти два события не связали сразу. Она также отметила, что ранее соседи тоже слышали подобные хлопки и замечали у детей раны, однако не придавали этому значения.