В Нижнем Тагиле арестован обвиняемый в убийстве 11-летней девочки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки на срок 1 месяц 30 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Таким образом, он будет заключен под стражу до 2 ноября.

31 августа школьница вышла на прогулку, но домой так и не вернулась. К правоохранителям обратился отец школьницы. Четыре дня ее искали более 140 полицейских и волонтеров. Тело ребенка нашли 3 сентября в подвале дома, в котором она проживала.

В рамках расследования был проведен анализ записей с камер видеонаблюдения, использовался полиграф, а также проверялись ранее судимые за подобные правонарушения.

По подозрению в убийстве задержали 40-летнего местного жителя, который ранее был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным следствия, мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы.

Мужчина признался в содеянном. По предварительным данным, в ночь на 31 августа в комнате дома по улице Юности обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, убил ее. Ему предъявили обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и убийстве малолетней.