Фигурант дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвиняется в ее изнасиловании

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Фигуранту дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле также предъявили обвинение в ее изнасиловании, сообщает региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.

31 августа школьница вышла на прогулку, но домой так и не вернулась. Четыре дня ее искали более 140 полицейских и волонтеров. Тело ребенка нашли накануне в подвале дома, в котором она проживала.

По предварительным данным, в ночь на 31 августа в комнате дома по улице Юности обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, убил ее.

Мужчина признался в содеянном. Ему предъявили обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и убийстве малолетней.

К правоохранителям изначально обратился отец школьницы. По его словам, дочь не вернулась домой после прогулки.

В рамках расследования был проведен анализ записей с камер видеонаблюдения, использовался полиграф, а также проверялись ранее судимые за подобные правонарушения.

По подозрению в убийстве задержали 40-летнего местного жителя, который ранее был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным следствия, мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы.