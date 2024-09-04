Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы на Урале ранее был судим

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У обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле есть судимость за преступления против собственности и половой свободы. Об этом говорится в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

"В ближайшее время с участием фигуранта будет проведен ряд процессуальных действий, в том числе планируется его допрос и предъявление обвинения", – сообщается в публикации.

Следствие будет просить суд заключить мужчину под стражу.

К правоохранителям изначально обратился отец школьницы. По его словам, дочь не вернулась домой после прогулки. Позже тело девочки обнаружили в подвальном помещении.

В рамках расследования был проведен анализ записей с камер видеонаблюдения, использовался полиграф, а также проверялись ранее судимые за подобные правонарушения, рассказал ТАСС глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.

О задержании в Москве подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле стало известно ранее. Обвиняемого привезли в Свердловскую область для проведения следственных мероприятий. Информация о пропавшей девочке поступила 31 августа, уточняла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

