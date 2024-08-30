Тела женщины и ее дочери были найдены в квартире в Пермском крае

Видео: СУ СК России по Пермскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и семилетней дочери в городе Чусовой Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным СК, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей по убийству двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Сейчас следователи устанавливают местонахождения лица, совершившего преступление. Был проведен осмотр места происшествия, также назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

В связи с произошедшим в телеграм-канале ГУ МВД России по Пермскому краю было опубликовано объявление о розыске.

"По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина 25–30 лет, славянской внешности, рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие, хромает", – говорится в объявлении.

Согласно данным, последний раз мужчина был замечен идущим по улице Демьяна Бедного в направлении района Красный Поселок. Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам 8 (342) 565-23-18 или 02.

В беседе с 59.RU рассказала родственница убитой девушки, что младший ребенок – сын Артема Бучина, сейчас находится с родственниками. Им его передал отец подозреваемого.

Женщина рассказала журналистам, что в ближайший понедельник девушка и Бучин собирались подать заявление в ЗАГС. При этом ранее они уже были женаты, но развелись после убийства медсестры.

В Москве утром 25 августа под окнами дома на Красноказарменной улице также были найдены тела женщины и ребенка. По версии силовиков, 39-летний злоумышленник находился в неадекватном состоянии, а потом выбросил 36-летнюю жену и грудного ребенка с 16-го этажа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, позже мужчина был арестован.