Полиция задержала мужчину, выбросившего из окна жену с грудным ребенком в Москве

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину в квартире в московском районе Лефортово, откуда выпали 36-летняя женщина с годовалым ребенком. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сейчас, как уточнили в прокуратуре, мужчине оказывается необходимая медпомощь. В ближайшее время его привезут в отделение для проведения с ним следственных мероприятий.

"Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", – уточнили в надзорном ведомстве.

Тела женщины и малолетнего ребенка были найдены под окнами многоэтажного дома на юго-востоке Москвы утром 25 августа. У них обнаружили травмы, свойственные при падении с высоты.

При этом в квартире на 16-м этаже, где проживали погибшие, находился мужчина, который после произошедшего стал кидать вещи вниз. Предположительно, он находился в неадекватном состоянии. В связи с этим инцидентом следователи завели уголовное дело.

