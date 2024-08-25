25 августа, 11:27Происшествия
Полиция задержала мужчину, выбросившего из окна жену с грудным ребенком в Москве
Сейчас, как уточнили в прокуратуре, мужчине оказывается необходимая медпомощь. В ближайшее время его привезут в отделение для проведения с ним следственных мероприятий.
"Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", – уточнили в надзорном ведомстве.
Тела женщины и малолетнего ребенка были найдены под окнами многоэтажного дома на юго-востоке Москвы утром 25 августа. У них обнаружили травмы, свойственные при падении с высоты.
При этом в квартире на 16-м этаже, где проживали погибшие, находился мужчина, который после произошедшего стал кидать вещи вниз. Предположительно, он находился в неадекватном состоянии. В связи с этим инцидентом следователи завели уголовное дело.