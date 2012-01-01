Спасатель Гофштейн назвал самые эффективные способы защитить ребенка от падения из окна

В Москве два маленьких ребенка за один день случайно выпали из окон квартир. И в том и в другом случае ЧП произошло из-за того, что дети опирались на москитную сетку. Подобные происшествия фиксируются в теплое время года по всей стране и не являются редкостью. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, какие меры предосторожности помогут избежать трагедии.



Не спасает от падения

На юго-востоке Москвы за один день двое маленьких детей выпали из окон после того, как облокотились на москитные сетки. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная прокуратура. Первое ЧП произошло с двухлетним мальчиком на улице Кухмистерова в утренние часы. Ребенок выпал с высоты третьего этажа.

Второе происшествие зафиксировали уже днем на улице Михайлова. Мама четырехлетнего мальчика на непродолжительное время оставила его без присмотра. В этот момент ребенок забрался на подоконник и выпал из окна квартиры на втором этаже.





из сообщения в телеграм-канале столичной прокуратуры Родители, внимание! Москитная сетка не спасает детей от падения из окон. Не оставляйте ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно.

По данным прокуратуры, оба мальчика были госпитализированы. Подробностей об их состоянии не сообщается. В начале июня в столице после падения из окна квартиры на девятом этаже погибла трехлетняя девочка. Сам инцидент произошел на улице Реутовской. Ребенок также облокотился на москитную сетку.

Ситуации, когда дети выпадают из окон, не являются редкостью и наблюдаются по всей России. Например, недавно три ребенка пострадали в Волгоградской области. Первый случай произошел 10 июня в Волгограде. Двухлетний ребенок, оперевшись на москитную сетку, упал с высоты седьмого этажа и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

На следующий день такое же ЧП произошло в поселке Новый Рогачик. Там двухлетний мальчик пострадал после падения с пятого этажа. Очередной случай зафиксировали 12 июня в городе Дубовке. Здесь полуторогодовалая девочка выпала из окна на первом этаже.



Ответственность – на родителях

Москитные сетки никогда не были рассчитаны на защиту от падения из окна. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

"Сама по себе конструкция, которая позволяет открывать во всю ширину створки, делает окна очень опасными. И эти хлипкие сетки тоже не способны спасти ребенка от падения", – объясняет эксперт.

Именно поэтому в РФ ввели новый ГОСТ для окон и балконных дверей. Он начал действовать с 2021 года. Согласно требованиям, окна и балконные двери в новостройках должны устанавливать только с использованием блокираторов от случайного открытия и защитой детской безопасности. Вместе с тем для москитных сеток ввели обязательную маркировку на лицевой стороне предупреждающим знаком. Там сообщается, что они не являются защитной конструкцией.

Однако, даже несмотря на такие меры предосторожности, ответственность за жизнь и здоровье детей в конечном итоге лежит исключительно на родителях, отмечает эксперт. В первую очередь взрослым важно постоянно следить за ребенком и не уходить из комнаты или квартиры даже на несколько минут.





Александр Гофштейн заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Вы можете очень недооценивать детей. Они активные, энергичные и любознательные, поэтому никогда нельзя оставлять их без присмотра.

Также нужно создать безопасные условия для ребенка в квартире. Например, не открывать окна полностью, а оставлять только режим проветривания. Чтобы у детей не было возможности случайно покрутить ручку, ее можно снять и убрать в недоступное место. Кроме того, стоит установить замок, который не позволит открыть окно без ключа.

Помимо прочего, на рынке можно найти различные фиксаторы и специальные сетки, предназначенные именно для защиты детей от падения. По словам эксперта, они устанавливаются легко, быстро и способны предотвратить множество несчастных случаев.





Александр Гофштейн заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Есть прочные сетки, которые монтируются прямо в окно и не оставляют следов на раме. Главный их плюс в том, что даже если ребенок будет стоять на подоконнике и наваливаться всем телом на эту решетку, то он все равно не выпадет. Сетка эта не металлическая, поэтому в случае пожарной опасности она не будет мешать спасателям.

При этом просто убранные от подоконника стулья, кресла или диваны не уберегут детей от падения, считает эксперт. Он отметил, что при желании активный и любознательный ребенок может самостоятельно пододвинуть мебель и залезть на окно.

Также не стоит пускать маленьких детей на подоконник даже в присутствии взрослых. Ребенок может резко наклониться вперед, и никто не успеет его схватить.

