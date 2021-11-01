Эксперты допустили, что из-за нового ГОСТа в России могут подорожать окна

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С 1 ноября в России вступает в силу новый ГОСТ для окон и балконных дверей. В документе отдельно прописаны списки требований по обеспечению безопасности при мытье окон, а также механизмы защиты от несанкционированного проникновения в здание.

Теперь для защиты детей на окнах новостроек необходимо устанавливать "нестандартный" механизм открывания или фурнитуру с замками, что однозначно может привести к удорожанию. Об этом со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина сообщает РИА Недвижимость.

В целом новый ГОСТ приведет к удорожанию оконных конструкций в диапазоне 3–25%. Такие расчеты, в свою очередь, привел директор по строительству "Гранель" Андрей Зимонов.

"Например, использование детского замка безопасности в зависимости от ширины створок добавляет около 2–5%. Противовзломная фурнитура с грибообразной ручкой удорожает материал на 5–7%, но обычно она необходима лишь в окнах на первом этаже. Применение антивандальной пленки может повысить стоимость оконной конструкции до 25%", – сказал эксперт.

Данный ГОСТ, вероятнее всего, на территории России будет добровольным. Таким мнением поделился директор направления "Инжиниринг" группы компаний SRG Алексей Ефанов. Он отметил, что стандарт заменяет собой три других ГОСТа, которые имели статус стандартов добровольного применения.

"Чтобы не идти на удорожание и уложиться в запланированный бюджет, застройщики могут пойти на определенные уловки, связанные, например, с удешевлением пластика или фурнитуры", – считает он.

Ранее сообщалось, что во всем мире может подорожать одежда из хлопка, поскольку цены на материал достигли десятилетнего максимума из-за сложных погодных условий, неурожая и сложностей с транспортировкой.