Все изделия из хлопка скоро могут подорожать – СМИ

Одежда из хлопка скоро подорожает. Цены на материал достигли десятилетнего максимума. Об этом пишет Bloomberg.

Причин сразу несколько – от сложных погодных условий и неурожая до сложностей с транспортировкой. Чем больше расходов понесут продавцы и производители, тем выше шанс, что это скажется на покупателях.

Подорожать может все – от футболок до одежды из джинсового материала. Эксперты уверены, что скоро цены придут в норму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.