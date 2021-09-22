Больше половины россиян не задумываются об экологии при покупке одежды

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Три четверти покупателей одежды в России не переживают о причиненном вреде для экологии, которую наносит швейная промышленность. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на исследование ресейл-платформы Oskelly.

"Большинство участников опроса (43,9%) отметили, что им важнее, чтобы вещь, которую они покупают, была из натурального материала вне зависимости от того, какой вред экологии был нанесен при ее производстве", – заявили исследователи.

Согласно результатам опроса, 33,5% россиян утверждают, что они никогда не задумывались об ущербе для экологии, которую наносят фабрики по производству одежды. Лишь 22,6% считают проблему вреда для экологии значительной и приобретают только действительно необходимые им вещи.

Большая часть опрашиваемых (65%) используют онлайн-магазины и не готовы переходить к покупке бывших в употреблении вещей. Постоянными покупателями ресейл-платформ оказались только 18,6% респондентов.

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