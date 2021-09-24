Биржевые цены на Аи-95 обновили рекордные значения

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Биржевые цены на бензин марки "Премиум-95" и топочный мазут по территориальному европейскому индексу по итогам торгов обновили исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цена бензина Аи-95 обновляет рекорд третий день подряд. За сутки она увеличилась на 0,3%, достигнув 60,57 тысячи рублей за тонну. Одновременно стоимость топочного мазута увеличилась на 3,6% – до 25,78 тысячи рублей за тонну.
Последний рекорд стоимости Аи-95 был зафиксирован 6 июля. Тогда она составила 25,57 тысячи рублей за тонну.
Бензин Аи-92 также продолжает дорожать. Цена бензина этой марки выросла за день на 0,7% – до 56,98 тысячи рублей за тонну.
Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.
В России выросли оптовые цены на бензин
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