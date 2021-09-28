Россиян предупредили о росте цен на бензин

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В октябре россиян ожидает повышение розничных цен на бензин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова.

"Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь – октябрь где-то на 25–30 копеек будет рост", – отметил он.

По словам Баженова, рост цен сохранится из-за убыточности розничной торговли, которая обусловлена близкими значениями розничных и оптовых цен. Такая ситуация на рынке сформировалась в связи с повышением экспортных нетбэков, пояснил эксперт.

"Нетбэки – это специальные индексы, которые показывают, сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично, куда поставлять – на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены", – сказал Баженов.

Он уточнил, что высокий уровень нетбэков продиктован мировыми ценами на нефтепродукты, курсом рубля, значением акцизов, экспортными пошлинами и логистическими затратами. Единственным сдерживающим фактором является демпферный механизм, однако он влияет лишь на крупные нефтяные компании.

"Каких-то факторов в пользу снижения биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему еще высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября месяца, тогда начинается снижение биржевых цен", – рассказал Баженов.

Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.