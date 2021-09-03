Минэнерго РФ пока не намерено запрещать экспорт бензина

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Вопрос о запрете экспорта бензина остается в повестке, но пока Минэнерго РФ хочет минимально вмешиваться в рынок, чтобы не сломать его. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
"Все меры, которые могут быть применены, они всегда в повестке, включая запрет на экспорт. Как вы знаете, министерство энергетики внесло соответствующую нормативку, то есть все это обсуждено, все готовы. Но это очень сильная мера", – сказал он.
По словам Сорокина, сейчас, благодаря договоренностям, удалось снять весь экспорт.
"Потому что внутренний рынок премиален <...>, пока есть в этом необходимость, мы будем предпринимать все усилия, чтобы так и было. <...> Запрет возможен в случае необходимости, если мы будем видеть, что ситуация меняется и, например, объем начал уходить на экспорт", – добавил он.
В то же время замглавы Минэнерго отметил, что подобные меры представляют собой непредсказуемость политики и влияют на инвестиционные решения при модернизации НПЗ.
В середине августа министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо.
По его словам, дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, так как текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне.
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