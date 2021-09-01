Новак оценил риски повышения цен на топливо в России

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Риск повышения цен на топливо в России в настоящее время отсутствует из-за принятых правительством мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в частности, положительный эффект на ситуацию оказало уменьшение объемов экспорта нефти из России почти до нулевого уровня без фактического объявления запрета.

"Эти дополнительные меры дали то, чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной", – отметил Новак.

Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин предстоящей осенью. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.

Основной причиной роста цен специалисты назвали высокий нетбэк – это ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, у которых есть возможность отправлять свою продукцию на экспорт.