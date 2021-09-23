Силуанов заявил о достижении договоренности по налогам между бизнесом и властями РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что власти РФ и бизнес достигли договоренности по налогам. Решение было принято в четверг на встрече Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с Михаилом Мишустиным.
"Уже договорились", – сказал Силуанов, отвечая на вопрос, удастся ли достичь договоренности до конца недели.
Ранее сообщалось, что министерство финансов России предлагает повысить налог на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.
При этом он уточнил, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов. Подобные изменения, по его словам, сейчас обсуждаются с представителями бизнес-сообщества.
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