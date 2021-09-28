Банки не смогут навязывать россиянам страховые компании – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления правительства, который позволит заемщикам покупать полис у любой страховой компании, получившей положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств, сообщает газета "Известия".
К страховщикам, которые не вошли в рейтинг, банки смогут применять свои требования по допуску, как это происходит сейчас. Также клиенты смогут менять страховую компанию, если получат более привлекательное предложение, сохраняя при этом условия кредитования.
Отмечается, что в ФАС поступает большое количество обращений россиян, которые жалуются на навязывание банками полисов определенных страховых организаций.
Принять проект постановления хотят до конца апреля 2022 года, и уже через 10 дней после публикации новые правила вступят в силу.
Кроме того, ФАС предлагает разработать минимальные стандарты страховых услуг. Это должно обеспечить достаточное покрытие и подтолкнуть компании бороться за клиента, предлагая более выгодные условия.
В Центробанке поддержали инициативу антимонопольной службы. Сейчас нередко кредитные организации отказываются принимать уже имеющийся полис клиента, из-за чего потребитель обязан оплачивать страховую премию дважды.
В страховых компаниях также поддержали изменения. Там считают, что для клиентов это поможет улучшить условия полисов и увеличить ассортимент, а для страховщиков – выровнять требования доступа.
Ранее в Сбербанке рассказали, от чего чаще всего страхуются москвичи. Всего в 2020 году жители Москвы заключили 815 тысяч договоров рискового страхования в компаниях "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни".
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