В Сбербанке рассказали, от чего чаще всего страхуются москвичи

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В 2020 году жители Москвы заключили 815 тысяч договоров рискового страхования в компаниях "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни". Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Активней всего жители столицы страхуют свои банковские карты по программе "Сбереги финансы". Всего за 2020 год договоры по этой программе оформили 490 тысяч москвичей.
215 тысяч клиентов воспользовались ипотечным страхованием. 109 тысяч из них оформили договоры ипотечного страхования имущества, а остальные 106 – договоры страхования жизни.
Программой "Защита дома+" пользуются 80 тысяч москвичей. Они застраховали свои дома и дачи от чрезвычайных ситуаций вроде пожара или затопления.
"Помимо жизни и имущества в Сбербанке можно застраховать любимые вещи, домашних питомцев, защититься от недобровольной потери работы, получить компенсацию расходов на лекарства и выплаты при госпитализации по широкому спектру заболеваний", – рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Ранее Сбербанк проанализировал, на что копят пользователи сервиса "Цели" в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". Самыми популярными целями накоплений оказались шопинг и "светлое будущее", а среди необычных – кругосветное путешествие, курсы астрологов и покупка лемура.
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