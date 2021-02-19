Названы основные цели накоплений россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сбер проанализировал, на что копят пользователи сервиса "Цели" в мобильном приложении "СберБанк Онлайн", сообщили в пресс-службе Сбера.
Наиболее популярными целями накоплений оказались обычный шопинг и "светлое будущее", а среди необычных – кругосветное путешествие, курсы астрологов и покупка лемура.
"Треть всех пользователей "Целей" – жители Москвы. Этот сервис помогает копить деньги на что угодно – цель зависит от желания клиента. Привлекательность онлайн-помощника в том, что в нем нет требований к минимальной сумме первого и последующих взносов, клиент может открыть цель и вносить на нее деньги в любое время. При желании можно одновременно открыть несколько целей, например копить на собственный бизнес и формировать финансовый резерв", – заявил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Чаще всего пользователи "Целей" откладывают сбережения на покупку электроники, автомобили, недвижимость и товары для дома.
Чуть реже откладываются деньги на финансовую подушку безопасности и просто на "светлое будущее". Еще часть клиентов используют "Цели" для того, чтобы отправиться в путешествие или отпуск.
Также копят на различные курсы: бровиста, диджея, нумерологии и астрологии. Реже всего пользователи сервиса откладывают средства на обучение в вузах.
Ранее Сбер предложил клиентам отказаться от пластиковых карт. В банке указали, что классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность в связи с развитием бесконтактных платежей. Кроме того, благодаря новейшим технологиям с недавних пор стала доступна функция оплаты по лицу, когда достаточно одного взгляда в камеру.
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