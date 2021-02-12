Сбербанк предложил клиентам отказаться от пластиковых карт

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Клиенты Сбербанка, использующие приложение "Сбербанк Онлайн", получили возможность выпустить банковскую карту без пластикового носителя.
Как сообщили в пресс-службе банка, при этом возможность заказать пластик в случае необходимости осталась.
В кредитной организации отметили, что карты без пластикового носителя являются будущим ежедневных расчетов.
В банке подчеркнули, что отсутствие физического носителя не влияет на свойства карты, однако значительно сокращает время на ее оформление и получение.
Там также указали, что классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность в связи с развитием бесконтактных платежей.
Кроме того, благодаря новейшим биометрическим решениям с недавних пор стала доступна функция оплаты по лицу, когда достаточно одного взгляда в камеру.
В Сбербанке заключили, что каждая десятая новая карта, которую открывают клиенты организации, является цифровой.
"Таким образом, клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды", – говорится в сообщении.
Единственное отличие цифровой карты от обычной заключается в том, что совершать офлайн-покупки можно только с помощью гаджетов с функцией бесконтактной оплаты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что в 2021 году заработает система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в транспорте.
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