Движение затруднено в Лубянском проезде из-за обрушения строительных лесов

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

14:31

Главная / Новости /

Эксперт рассказал, можно ли пластиковую банковскую карту полностью заменить цифровой

Переходим на цифру: почему в скором будущем пластиковые карты будут не нужны
экономика финансы эксклюзив

Фото: depositphotos/pressmaster

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24 о плюсах и минусах цифровой банковской карты в сравнении с пластиковым аналогом.

Ранее в СберБанке сообщили, что клиенты банка, пользующиеся приложением "Сбербанк Онлайн", могут выпустить банковскую карту без физического носителя. При этом возможность заказать пластик в случае необходимости осталась.

Единственное отличие цифровой карты от обычной заключается в том, что совершать офлайн-покупки можно только с помощью гаджетов с функцией бесконтактной оплаты. На данный момент уже каждая десятая новая карта СберБанка является цифровой.

По словам эксперта, основной риск при владении цифровой картой связан с необходимостью использовать ее только с помощью гаджета.

"Это определенным образом влечет дополнительные риски, связанные не с самой картой, а с защитой телефона. Все-таки многие люди недостаточно заботятся о защите своего устройства, не ставят антивирусы и тому подобное", – пояснил Ульянов.

При этом есть определенные преимущества, особенно в случае покупок в интернете.

Многие банки выпускают виртуальные карты для покупок в интернете. Виртуальную карту не потеряешь, не скомпрометируешь: никто не сможет посмотреть ни номер, ни ПИН-код на карте. Они также хороши тем, что на ней обычно хранится небольшая сумма денег под конкретную покупку.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра

Также специалист пояснил, что сейчас с помощью цифровых карт в смартфоне можно расплатиться в любом магазине и даже зайти в метро. Поэтому эксперт уверен, что за такими технологиями будущее.

А российским пенсионерам могут дать возможность добровольно отключать онлайн-платежи и исходящие переводы с карты. Авторы инициативы из Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что мера позволит защитить накопления людей старшего и пожилого возраста, так как чаще всего деньги крадут со счетов граждан в возрасте от 50 до 80 лет. По данным ОНФ, в прошлом году были похищены 66 миллиардов рублей.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать