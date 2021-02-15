Эксперт рассказал, можно ли пластиковую банковскую карту полностью заменить цифровой

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24 о плюсах и минусах цифровой банковской карты в сравнении с пластиковым аналогом.
Ранее в СберБанке сообщили, что клиенты банка, пользующиеся приложением "Сбербанк Онлайн", могут выпустить банковскую карту без физического носителя. При этом возможность заказать пластик в случае необходимости осталась.
Единственное отличие цифровой карты от обычной заключается в том, что совершать офлайн-покупки можно только с помощью гаджетов с функцией бесконтактной оплаты. На данный момент уже каждая десятая новая карта СберБанка является цифровой.
По словам эксперта, основной риск при владении цифровой картой связан с необходимостью использовать ее только с помощью гаджета.
"Это определенным образом влечет дополнительные риски, связанные не с самой картой, а с защитой телефона. Все-таки многие люди недостаточно заботятся о защите своего устройства, не ставят антивирусы и тому подобное", – пояснил Ульянов.
При этом есть определенные преимущества, особенно в случае покупок в интернете.
Также специалист пояснил, что сейчас с помощью цифровых карт в смартфоне можно расплатиться в любом магазине и даже зайти в метро. Поэтому эксперт уверен, что за такими технологиями будущее.
А российским пенсионерам могут дать возможность добровольно отключать онлайн-платежи и исходящие переводы с карты. Авторы инициативы из Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что мера позволит защитить накопления людей старшего и пожилого возраста, так как чаще всего деньги крадут со счетов граждан в возрасте от 50 до 80 лет. По данным ОНФ, в прошлом году были похищены 66 миллиардов рублей.
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