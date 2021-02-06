Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты

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Специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина, передает РИА Новости.
Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.
В прошлом году в каждом третьем приложении фиксировались проблемы с недостаточной авторизацией. По словам эксперта, из-за таких уязвимостей мошенники могут узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать предыдущие операции.
Как отметил преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов, самым распространенным способом получения персональных данных является манипуляция человеком. По его словам, информация, необходимая злоумышленникам для того, чтобы выйти на клиента банка и попытаться узнать у него баланс карты, попадает в их руки из-за утечек персональных данных. Это может произойти при использовании сервисов доставки, такси, каршеринга.
В материале также говорится, что не все сотрудники банков отличаются добросовестностью. Они могут стать причиной утеки такой информации.
Ранее Центробанк и МВД выявили новую схему телефонного мошенничества, которая стремительно набирает обороты в России, – злоумышленники представляются полицейскими и пугают граждан уголовным делом, выманивая у них личные данные.
В случае возбуждения реального уголовного дела фигурант получит по почте повестку о вызове в отдел полиции. Чтобы проверить, служит ли звонящий человек в МВД, можно позвонить в указанное отделение полиции.
В Центробанке напомнили, что персональные данные и данные банковских карт ни в коем случае нельзя предоставлять по телефону незнакомым людям, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать.
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