В Союзе пенсионеров РФ оценили идею отключить пожилым онлайн-платежи с карты

В России пенсионерам могут дать возможность добровольно отключать онлайн-платежи и исходящие переводы с карты. Авторы инициативы из Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что мера позволит защитить накопления людей старшего и пожилого возраста. Разбираемся, нужно ли такое нововведение и не будет ли оно ущемлять права пенсионеров.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Украли миллиарды

Предложение ОНФ должно быть рассмотрено на заседании экспертного совета Центробанка 10 февраля. По данным ЦБ, в 60% случаев жертвами мошенников в 2020 году становились россияне от 50 до 80 лет. Всего же со счетов граждан аферисты увели 66 миллиардов рублей.

Чтобы сохранить деньги граждан старшего и пожилого возраста, ОНФ предлагает ввести функцию добровольного отказа от онлайн-платежей и исходящих переводов с карты. При этом останется возможность снимать наличные, расплачиваться в стационарных магазинах и принимать входящие переводы.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева объяснила, что часто пожилые люди становятся жертвами аферистов из-за непонимания полного функционала банковской карты. Мера позволит отключать непопулярные у пенсионеров рискованные опции, которые зачастую служат мошенникам каналами вывода средств.

Картой с пенсией без ведома владельца могут воспользоваться и внуки для покупки товаров в интернет-магазине, продолжает представитель ОНФ. Ведь у них есть доступ и к платежному средству, и к телефону пожилого человека, на который приходит код.

"Кредитные организации считают, что действие по переводу или оплате совершил сам человек, если транзакция подтверждена вводом кода, который приходит на телефон в виде СМС-сообщения", – отметила Лазарева.

Она добавила, что инициатива не требует больших финансовых расходов и позволит снизить количество преступлений в кратчайшие сроки.



Деньги в безопасности?

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Москвой 24 отметил, что инициатива ОНФ способна защитить сбережения россиян из групп риска.

Он подчеркнул, что аферисты чаще всего бьют по "легкодостижимым целям". В первую очередь это не очень грамотные в финансовых вопросах граждане.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"В пылу погони за темпами развития цифровых технологий мы забывали о большом количестве людей, которые не поспевали за этими процессами. В первую очередь это пенсионеры, особенно неработающие. Несмотря на то что людей продолжают настойчиво учить работе на смартфонах и других гаджетах, мошенники не дремлют", – сказал Рязанский.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Инициатива ОНФ должна обезопасить наиболее доверчивых людей от действий мошенников. Главное – отказ от ряда финансовых операций должен быть добровольным и информированным. Человеку нужно понимать, в каких вопросах по платежам он себя ограничивает.

Вместе с техническими решениями необходимо продолжать вести активную работу по повышению финансовой грамотности и информированности всеми возможными способами, считает Рязанский. Сенатор напомнил, что похожие на мошеннические звонки обязательно нужно перепроверять, в зависимости от ситуации, через обращения в банк или Пенсионный фонд, к родственникам или друзьям.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил Москве 24, что возможность отказа от онлайн-платежей и исходящих переводов должна быть у всех граждан.

"У человека всегда должен быть выбор, какую форму платежа принимать и какими деньгами пользоваться. Это его право. Мы здесь не должны никого в "обязаловку" загонять. Главное, чтобы эта возможность оставалась добровольной", – считает парламентарий.

В свою очередь, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 отметил, что нужно сохранять баланс между предупреждением об опасности и желанием пользоваться онлайн-платежами.





Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Разговорами о том, что так мы заботимся о пожилых, можем окончательно напугать и выдавить их из современных дистанционных методов оплаты и форм денежного обращения. Разобраться пенсионеру, какие ему оставить виды операций, а какие запретить, скорее невозможно.

Ордов согласен, что инструмент отказа от тех или иных услуг должен быть универсальным для всех. А в общении с гражданами преклонного возраста необходимо обращать дополнительное внимание на те продукты, которые для них наиболее востребованы, резюмировал эксперт.