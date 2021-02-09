В Союзе пенсионеров РФ оценили идею отключить пожилым онлайн-платежи с карты

В России пенсионерам могут дать возможность добровольно отключать онлайн-платежи и исходящие переводы с карты. Авторы инициативы из Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают, что мера позволит защитить накопления людей старшего и пожилого возраста. Разбираемся, нужно ли такое нововведение и не будет ли оно ущемлять права пенсионеров.
Украли миллиарды
Предложение ОНФ должно быть рассмотрено на заседании экспертного совета Центробанка 10 февраля. По данным ЦБ, в 60% случаев жертвами мошенников в 2020 году становились россияне от 50 до 80 лет. Всего же со счетов граждан аферисты увели 66 миллиардов рублей.
Чтобы сохранить деньги граждан старшего и пожилого возраста, ОНФ предлагает ввести функцию добровольного отказа от онлайн-платежей и исходящих переводов с карты. При этом останется возможность снимать наличные, расплачиваться в стационарных магазинах и принимать входящие переводы.
Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева объяснила, что часто пожилые люди становятся жертвами аферистов из-за непонимания полного функционала банковской карты. Мера позволит отключать непопулярные у пенсионеров рискованные опции, которые зачастую служат мошенникам каналами вывода средств.
Картой с пенсией без ведома владельца могут воспользоваться и внуки для покупки товаров в интернет-магазине, продолжает представитель ОНФ. Ведь у них есть доступ и к платежному средству, и к телефону пожилого человека, на который приходит код.
"Кредитные организации считают, что действие по переводу или оплате совершил сам человек, если транзакция подтверждена вводом кода, который приходит на телефон в виде СМС-сообщения", – отметила Лазарева.
Она добавила, что инициатива не требует больших финансовых расходов и позволит снизить количество преступлений в кратчайшие сроки.
Деньги в безопасности?
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Москвой 24 отметил, что инициатива ОНФ способна защитить сбережения россиян из групп риска.
Он подчеркнул, что аферисты чаще всего бьют по "легкодостижимым целям". В первую очередь это не очень грамотные в финансовых вопросах граждане.
"В пылу погони за темпами развития цифровых технологий мы забывали о большом количестве людей, которые не поспевали за этими процессами. В первую очередь это пенсионеры, особенно неработающие. Несмотря на то что людей продолжают настойчиво учить работе на смартфонах и других гаджетах, мошенники не дремлют", – сказал Рязанский.
Вместе с техническими решениями необходимо продолжать вести активную работу по повышению финансовой грамотности и информированности всеми возможными способами, считает Рязанский. Сенатор напомнил, что похожие на мошеннические звонки обязательно нужно перепроверять, в зависимости от ситуации, через обращения в банк или Пенсионный фонд, к родственникам или друзьям.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил Москве 24, что возможность отказа от онлайн-платежей и исходящих переводов должна быть у всех граждан.
"У человека всегда должен быть выбор, какую форму платежа принимать и какими деньгами пользоваться. Это его право. Мы здесь не должны никого в "обязаловку" загонять. Главное, чтобы эта возможность оставалась добровольной", – считает парламентарий.
В свою очередь, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 отметил, что нужно сохранять баланс между предупреждением об опасности и желанием пользоваться онлайн-платежами.
Ордов согласен, что инструмент отказа от тех или иных услуг должен быть универсальным для всех. А в общении с гражданами преклонного возраста необходимо обращать дополнительное внимание на те продукты, которые для них наиболее востребованы, резюмировал эксперт.