В ОНФ предложили способ защиты пенсионеров от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили дать пенсионерам возможность отключения онлайн-платежей и переводов с карты, сообщает газета "Известия".

Специалисты подготовили предложение к заседанию экспертного совета ЦБ, которое пройдет 10 февраля. Они объяснили свою инициативу частыми кражами денег со счетов граждан в возрасте от 50 до 80 лет. По их данным, в прошлом году были похищены 66 миллиардов рублей.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что нередко пожилые люди подвергаются мошенническим схемам из-за непонимания полного функционала карты, на которую поступает пенсия. Она также напомнила, что такой картой могут без труда воспользоваться внуки.

Лазарева добавила, что из-за постоянных угроз списания денег предлагается дать право пенсионерам отключать рискованные функций, которыми они не пользуются. Она уточнила, что в этом случае можно оставить только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах и входящие переводы.

"С одной стороны, подобная мера может здорово защитить тех пожилых людей, кто не обладает высоким уровнем финансовой и цифровой грамотности. С другой, критически важно, чтобы подобная опция не навязывалась и не выбиралась за людей. Особенно опасно, если мошенники начнут использовать это для себя и предлагать пожилым клиентам отключить интернет-платежи за дополнительную комиссию, по телефону или каким-то другим способом, что по итогу может привести к утечке данных и еще большей уязвимости для этих групп граждан", – выразил мнение руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "СКОЛКОВО-РЭШ" Егор Кривошея.

Такого же мнения придерживается и доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. По его словам, при отмене ряда функций важно, чтобы люди не лишали себя преимуществ современных технологий, таких как оплата услуг ЖКХ и мобильной связи.

Ранее банки предложили создать централизованный механизм обмена информацией участниками рынка о подозрительных операциях. Реализовать его хотят на базе уже существующей системы сообщения Центробанку о подозрительных операциях.

