Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют деньги через банкоматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники нашли способ похищения средств граждан через банкоматы, сообщил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

По его словам, сейчас злоумышленники могут обойти защиту банкомата из-за перехода банковского программного обеспечения (ПО) на новую операционную систему Windows 10.

Как объяснил эксперт, она обладает большим количеством возможностей по сравнению с предыдущими версиями Windows и за счет этого увеличивается риск того, что злоумышленник обойдет защиту киоска банкомата и получит доступ к операционной системе. Этот доступ позволяет им похитить деньги или персональные данные.

Костиков напомнил, что, помимо этого, по-прежнему актуальны атаки типа black box. Злоумышленники подключаются к диспенсеру банкомата, чтобы отправить команду на выдачу денежных средств.

По этой причине банки начинают задумываться о введении аутентификации подключаемых устройств к банкоматам, что позволит снизить риски подобных атак.

Ранее банки предложили создать централизованный механизм обмена информацией участниками рынка о подозрительных операциях. Реализовать его хотят на базе уже существующей системы сообщения Центробанку о подозрительных операциях.