ФМБА начало клинические исследования собственной вакцины от коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство начинает клинические испытания собственной вакцины от COVID-19. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

Там уточнили, что участниками испытаний станут 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

"Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве более 20 подростков сделали первую прививку "Спутником V". Перед вакцинацией участники исследования прошли медицинское обследование, включающее ПЦР-тестирование.

