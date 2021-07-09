Вакцинации всего населения РФ от COVID-19 достичь трудно – Кремль

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация всего населения от коронавируса является труднодостижимым результатом.

"Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности", – объяснил свою позицию представитель Кремля.

При этом, отметил Песков, власти будут стремиться к тому, чтобы большая часть населения все же прошла процедуру вакцинации. Он также добавил, что будут изучены результаты испытания вакцины среди детей и подростков.

Кроме того, пресс-секретарь президента оценил запасы антикоронавирусных вакцин в РФ. Он заявил, что производство постоянно наращивается и перебоев с поставками не будет. Производства для продажи препаратов на зарубежные рынки, в свою очередь, открываются в других странах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что считает допустимой всеобщую вакцинацию граждан России от коронавируса. Специалист объяснила, что это определило бы передовой опыт РФ в борьбе с инфекцией.