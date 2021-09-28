Более 100 млн рублей выделят на испытания "Спутника V" среди подростков

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 100,6 миллиона рублей на третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" на подростках от 12 до 17 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Контроль за расходованием выделенных средств поручен Минздраву РФ. Соответствующий доклад ведомство должно будет подготовить до 1 марта 2022 года.

Ранее главврач медцентра "Лидер-медицина", вирусолог Евгений Тимаков заявил, что после успешного испытания соответствующего препарата вакцинация от коронавируса должна быть показана детям от 14 лет, поскольку в этом возрасте организм развит почти как взрослый.

Кроме того, по его словам, штамм "Дельта" поражает детей гораздо чаще, чем "уханьский" вариант.

