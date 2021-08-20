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Общество

08:21

Семьям с детьми предложили безвозмездно устанавливать защитные замки на окна

общество дети

Фото: depositphotos/chica-chica

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил безвозмездно устанавливать замки на окнах проживающим в многоэтажках семьям с детьми, сообщает RT.

Письмо с таким предложением общественный деятель уже направил на имя главы МЧС Евгения Зиничева. Он подчеркнул, что летом в СМИ часто появляются сообщения из разных регионов о падении из окон и гибели малолетних детей.

В частности Курдесов приводит статистику МВД, согласно которой в 2020 году в России из окон выпало 1 339 детей, 145 из них погибли. Общественный деятель считает, что такие ситуации происходят не только из-за невнимательности родителей, но и из-за отсутствия на окнах квартир многоэтажных домов, в которых проживают малолетние, специальных блокирующих устройств, предотвращающих открытие окон детьми.

Ранее сообщалось, что девочка выжила после падения с 12-го этажа жилого здания в ТиНАО. Инцидент произошел на улице Скульптора Мухиной. В правоохранительных органах сообщили, что ребенок страдал от лунатизма.

До этого в Химках погиб выпавший из окна мальчик. Падение произошло с 19-го этажа жилого дома, ребенок скончался на месте происшествия.

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