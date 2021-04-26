Девочка выжила после падения с 12-го этажа в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девочка выжила после падения с 12-го этажа жилого здания в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Скульптора Мухиной. Как рассказал источник в правоохранительных органах, по предварительной информации ребенок страдал от лунатизма.

"По словам самой девочки, она легла спать в свою кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати. Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ту на земле", – рассказал собеседник информагентства.

В результате падения ребенок получил травму головы, также диагностирован вывих плеча. Девочку оперативно госпитализировали, на момент приезда скорой помощи она была в сознании и могла говорить.

По факту инцидента проводится проверка. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Два дня назад в Химках погиб выпавший из окна мальчик. Падение произошло с 19-го этажа жилого дома, ребенок скончался на месте происшествия.

