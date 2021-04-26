Девочка выжила после падения с 12-го этажа в Москве

26 апреля, 22:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девочка выжила после падения с 12-го этажа жилого здания в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Скульптора Мухиной. Как рассказал источник в правоохранительных органах, по предварительной информации ребенок страдал от лунатизма.
"По словам самой девочки, она легла спать в свою кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати. Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ту на земле", – рассказал собеседник информагентства.
В результате падения ребенок получил травму головы, также диагностирован вывих плеча. Девочку оперативно госпитализировали, на момент приезда скорой помощи она была в сознании и могла говорить.
По факту инцидента проводится проверка. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Два дня назад в Химках погиб выпавший из окна мальчик. Падение произошло с 19-го этажа жилого дома, ребенок скончался на месте происшествия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: