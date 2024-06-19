СК возбудил дело после гибели девочки, упавшей из окна квартиры на восьмом этаже

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели четырехлетней девочки, упавшей из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома на улице Корнейчука. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Из материалов дела следует, что от полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, осматривают место происшествия, а также допрашивают родителей ребенка и очевидцев.

В свою очередь, в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку.

Также в ведомстве напомнили о правилах безопасности:



нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с открытым окном или при риске, что ребенок может его сам открыть;

по возможности установить на окно специальные фиксаторы, так как москитная сетка не защищает от падения;

не стоит ставить мебель рядом с окнами, иначе ребенок может залезть на подоконник.

Ранее сообщалось, что выпавший из окна девятого этажа в Москве ребенок скончался в больнице. Инцидент с трехлетней девочкой произошел на улице Реутовской. Столичная прокуратура отмечала, что она также оперлась на москитную сетку.

До этого суд наказал родителей девочки, выпавшей из окна на севере Москвы. Следствие выяснило, что они находились в состоянии наркотического опьянения в квартире вместе с их дочерью 2020 года рождения. После того как женщина вышла из квартиры, ее супруг не стал следить за ребенком.