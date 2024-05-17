Суд наказал родителей девочки, выпавшей из окна на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный суд с учетом Савеловской межрайонной прокуратуры признал родителей девочки, которая выпала из окна на севере Москвы, виновными в причинении смерти по неосторожности, согласно статье 109 УК РФ. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд установил, что Никита и Арина Панферовы в состоянии наркотического опьянения находились в квартире вместе с их дочерью 2020 года рождения. После того как женщина вышла из квартиры, ее супруг не стал следить за ребенком.

"Не осуществляя контроль за нахождением малолетней в квартире, родители допустили беспрепятственный доступ девочки на балкон, к окну, находящемуся в открытом положении, к которому был приставлен табурет. В результате малышка упала с высоты 8-го этажа и скончалась от полученных травм", – рассказали в пресс-службе.

В итоге супругам назначили 2 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 20% в доход государства. Также мужчине было назначено прохождение лечения от наркомании, подчеркнули в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.

Инцидент случился 29 мая 2023 года в доме на 2-й Песчаной улице. Тогда сообщалось, что по факту гибели малолетней было возбуждено уголовное дело.

