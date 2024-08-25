Тела женщины и ребенка обнаружены под окнами многоэтажки в Москве

Тела женщины и малолетнего ребенка найдены под окнами многоэтажного дома на юго-востоке Москвы. Об этом заявила пресс-служба столичного СК.

По версии следствия, 25 августа рядом с домом, который находится на Красноказарменной улице, были найдены тела женщины и ребенка с травмами, свойственными при падении с высоты. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, в квартире, где проживали погибшие, находится мужчина.

Следователи завели уголовное дело, а на месте работу полиции и сотрудников столичного СК координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела", – сказано в сообщении.

Источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что мужчина, выбросивший из окна квартиры на 16-м этаже женщину и маленького ребенка, продолжает кидать вещи вниз. Предположительно, он находится в неадекватном состоянии.

"В квартиру, где произошло ЧП, пока войти не удалось. Работа продолжается", – уточнили в полиции.

Ранее на юге столицы из окна квартиры на седьмом этаже многоэтажного дома выпал мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев. Инцидент случился на Медынской улице. Ребенка доставили в больницу, его состояние врачи оценили как тяжелое. В связи с произошедшим прокуратура начала проверку исполнения требований закона о несовершеннолетних.

