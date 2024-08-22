Обвиняемый в нападении на супружескую пару в ТиНАО арестован

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд арестовал Назарали Султонова по обвинению в нападении на пожилую супружескую пару в ТиНАО. Ему избрана мера пресечения под стражу на срок 1 месяц и 29 суток, то есть до 20 октября, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Его обвиняют в убийстве мужчины, а также покушении на убийство женщины с целью скрыть другое преступление. Столичная прокуратура уточнила, что по данному делу ему может грозить от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Трагедия случилась 19 августа. По версии следствия, фигурант уголовного дела напал на пару в частном доме в деревне Ярцево. Он взял монтировку и дважды ударил по голове пенсионера, из-за чего тот скончался на месте, уверены правоохранители. Также пострадала жена погибшего, которая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

На допросе мужчина признал свою вину и объяснил, что хотел скрыть факт кражи денег со счета погибшего, добавили в пресс-службе прокуратуры. По его словам, он помогал пожилой паре по хозяйству, но в ответ на отказ пенсионера дать в долг решил украсть деньги с карты. Он привязал ее к своему телефону, но увидел там только 21 тысячу рублей, сказал арестованный. После этого обвиняемый решился на убийство, а затем поджог ковер в доме и скрылся, заключили в пресс-службе.

Ранее в лесу ТиНАО нашли тело мужчины. На трупе, найденном в полиэтиленовой пленке в поселке Новофедоровское, не было видимых телесных повреждений, но рядом с мужчиной лежал баллон. Позднее об обнаружении других человеческих останков заявили в СКР. Их также нашли в лесу на территории ТиНАО.

