Суд арестовал обвиняемого в убийстве трех человек в Битцевском лесу в 2011 году

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд арестовал мужчину 1984 года рождения, которого обвиняют в убийстве троих бездомных человек на территории Битцевского леса в 2011 году. Об этом пишет пресс-служба столичного СКР.

Следствие установило, что в 2011 году злоумышленник вел маргинальный образ жизни. В ведомстве заявили, что в Битцевском лесу в состоянии алкогольного опьянения он нанес множественные удары палкой по голове и туловищу троим ранее знакомым лицам без определенного места жительства. В результате избиения бездомные скончались на месте ЧП. После чего обвиняемый для сокрытия следов преступления захоронил их тела в овраге.



Изначально следствию не удавалось подтвердить причастность злоумышленника к данному преступлению. Но в ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативников УУР ГУ МВД России по Москве были тщательно проанализированы материалы уголовного дела, а также проведены современные судебные экспертизы.

В СК подчеркнули, что была проведена масштабная работа, в результате которой специалисты установили причастность 1984 года рождения к произошедшему. В настоящее время фигурант находится в следственном отделе. С ним уже проведены необходимые следственные действия и предъявлено обвинение.



В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Между тем в Москве расследуется уголовное дело о покушении на убийство женщины. По версии следователей, 45-летний уроженец одной из республик Средней Азии напал на женщину с ножом из-за сделанного ему замечания. Пострадавшую госпитализировали, а фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

