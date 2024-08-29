Обвиняемый в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома в Москве, арестован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Обвиняемого в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома в Москве, арестовали, сообщил столичный СК в своем телеграм-канале.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Тела женщины и ребенка нашли утром 25 августа под окнами дома на Красноказарменной улице. По версии силовиков, 39-летний злоумышленник находился в неадекватном состоянии, а потом выбросил 36-летнюю жену и грудного ребенка с 16-го этажа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Кроме того, обвиняемому назначали психолого-психиатрическую судебную экспертизу.