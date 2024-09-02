Подозреваемые в убийстве трех человек задержаны в Вологде

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Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины и ранении еще двух человек в Вологде, передает пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, утром 2 сентября на территории земельного участка, расположенного в поселке Рубцово Вологодского округа, были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти, а также мужчина и женщина с множественными ранениями тел. Выживших пострадавших доставили в медучреждение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".

В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия, в частности сбор закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и его мотивов.

Ранее СК завело уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и семилетней дочери в городе Чусовой Пермского края. В связи с произошедшим ГУ МВД России по региону опубликовано объявление о розыске.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина 25–30 лет, славянской внешности, рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие, хромает. Согласно данным, последний раз злоумышленник был замечен идущим по улице Демьяна Бедного в направлении района Красный Поселок.