Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, которая пропала 31 августа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк также уточнила, что тело девочки нашли. В МВД подчеркнули, что сейчас злоумышленника привезли в Свердловскую область для проведения следственных мероприятий.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ее семилетней дочери в городе Чусовой Пермского края. Сотрудники регионального СК занимаются розыском лица, совершившего преступление.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина 25–30 лет, славянской внешности, рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения, волосы рыжие, хромает. Последний раз его видели возле района Красный Поселок.

