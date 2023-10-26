26 октября, 17:39Происшествия
Очевидец помешал преследователю надругаться над девушкой в подъезде в Москве
Фото: Следственный комитет РФ
Очевидец помешал мужчине надругаться над девушкой в подъезде ее дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.
По информации следствия, 18-летний уроженец Узбекистана начал знакомиться с 18-летней девушкой на улице Академика Комарова. Девушка отказала ему в знакомстве и зашла в подъезд своего дома.
Уточняется, что фигурант забежал вслед за ней и на лестничной площадке попытался совершить в отношение нее действия сексуального характера. Проходивший мимо мужчина пресек их.
Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 132 УК РФ ("Покушение на насильственные действия сексуального характера"), говорится в сообщении.
На данный момент следователи столичного СК проводят комплекс следственных действий, которые направлены на установление полной картины случившегося.
Ранее правоохранители задержали мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 29-летней девушки. Им оказался 29-летний уроженец Средней Азии.
До этого массажиста из Уфы заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении клиентки. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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