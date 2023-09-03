03 сентября, 19:51Происшествия
Правоохранители задержали мужчину, который домогался до прохожей на севере Москвы
Фото: 123RF/grigorenko
Правоохранители задержали мужчину, который домогался до прохожей на севере Москвы. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.
Было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Уточняется, что инцидент произошел 30 августа.
"Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянении, находясь на участке, расположенном на Дмитровском шоссе в Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 29-летней девушки", – говорится в публикации.
После совершения преступных действий мужчина скрылся. Пострадавшая рассказала полиции о том, что с ней произошло.
Правоохранителям удалось установить личность мужчины. Им оказался 29-летний уроженец Средней Азии. В настоящее время злоумышленник задержан.
Продолжаются следственные мероприятия. Мужчина отказывается признавать свою вину. Следователи попросят суд заключить его под стражу.
Ранее в Ижевске 15-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда пыталась сбежать от домогательств знакомого. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом позвоночника.
Позднее предполагаемого насильника заключили под стражу на два месяца – до 14 октября 2023 года. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет по расследованию в рамках данного уголовного дела.
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