Третьеклассница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище в Челябинске

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Ученица третьего класса заявила, что ее изнасиловал учитель русского языка и литературы. Мужчину задержали в ночь на 10 августа, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По словам девочки, учитель вывез ее на кладбище возле деревни Касарги. И, угрожая ей ножом, изнасиловал. После он выпустил ее из машины. Девочка сразу же рассказала все родителям, которые обратились в полицию", – поделился источник.

Позже правоохранители нашли машину злоумышленника и отследили его перемещения. В ходе допроса обвиняемый заявил, что не совершал этого преступления. Учитель рассказал, что поехал в Касарги за грибами. По его словам, он просто подвез школьницу, так как подумал, что она заблудилась.

Между тем в пресс-службе СКР по региону добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В июле сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил дело против 37-летнего мужчины и 20-летней девушки, которые совратили 13-летнюю девочку в подвале дома на севере столицы. Задержанного мужчину также проверяют на причастность к совершению подобных преступлений ранее.