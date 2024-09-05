Суд в Удмуртии назначил матери двухмесячных близнецов 6 лет колонии за избиение детей

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Суд в Удмуртии назначил 6 лет колонии общего режима матери двухмесячных близнецов, которых она на протяжении нескольких дней избивала. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По материалам дела, в феврале этого года женщина несколько дней избивала руками по голове и по груди двухмесячных мальчика и девочку. В результате у близнецов были зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, закрытые травмы грудной клетки с переломами ребер.

В связи с этим суд признал вину 30-летней женщины по возбужденному ранее делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним лицам, находящимся в беспомощном состоянии. По решению суда дети будут переданы под опеку в другую семью.

Ранее СКР начал проверку после появившейся в СМИ информации о том, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в Сети избила своего ребенка. Оказалось, что женщина является многодетной матерью, которая постоянно избивает своих детей, употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни.

