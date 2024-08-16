ТАСС: в Москве сломали нос озвучившему "Фиксиков" актеру Куликову

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Неизвестный сломал нос озвучившему мультфильм "Фиксики" актеру Арсению Куликову в столице. Об этом ТАСС рассказали источники в полиции.

Инцидент произошел 15 августа на Ленинском проспекте. Между неизвестным и актером якобы возник словесный конфликт, в результате которого незнакомец ударил кулаком в лицо 20-летнего Куликова. По итогу пострадавшему понадобилась медицинская помощь, так как у него диагностировали закрытый перелом костей носа.

Однако госпитализация актеру не понадобилась, поэтому после оказания медпомощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

"Личность второго участника инцидента устанавливается, принимаются меры к его розыску и задержанию", – уточнили в правоохранительных органах.

Ранее СКР начал проверку после появившейся в СМИ информации о том, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в Сети избила собственного ребенка. Кроме того, следователи выяснили, что женщина является многодетной матерью, которая постоянно избивает своих детей, употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Беляеву доложить о предварительных результатах проверки и принятом решении.

