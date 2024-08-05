Девятерых человек задержали по делу об избиении боксера Двали в Феодосии

Фото: телеграм-канал SHOT

Девяти участникам драки, которая произошла в Феодосии, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По информации ведомства, всех участников драки удалось задержать региональным следователям и правоохранителям. Сейчас злоумышленники находятся в следственном изоляторе.

Выяснилось, что все задержанные являются гражданами России, трое из них работали охранниками в местном клубе, а остальные – разнорабочими. 23-летний чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его 43-летний товарищ были признаны в рамках уголовного дела потерпевшими, с ними организовано взаимодействие.

Сотрудники СК уже обыскали места жительства задержанных и их родных, а также осмотрели место драки, допросили свидетелей конфликта, проверили показания с участием фигурантов дела на месте, изъяли и изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения. Сейчас следователи запланировали провести судебно-медицинские экспертизы.

Теперь следствие собирается направить в суд ходатайство об избрании всем участникам конфликта меры пресечения.

Сам инцидент произошел 3 августа. Двали вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки, они заступились за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В результате спортсмену выбили глаз. Травмы также получил его товарищ. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве.

Спустя время председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии, на покушение на убийство с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса. Ход расследования дела также находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

