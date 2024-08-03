Уголовное дело возбуждено в Крыму после травмирования чемпиона по боксу

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В Крыму возбудили уголовное дело по факту травмирования чемпиона России по боксу и его товарища в результате драки в Феодосии, сообщает ТАСС. Задержаны двое подозреваемых.

Об инциденте стало известно из соцсетей и СМИ. По их данным, чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии.

Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки, они вмешались в драку на набережной. В результате спортсмену выбили глаз. Травмы также получил его товарищ.

23-летний Дмитрий Двали – мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 54 килограммов, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодежи до 22 лет.

Ранее бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева убили из огнестрельного оружия. По версии следствия, вечером 31 января злоумышленник, находясь возле жилого дома по Гапцахской улице в Махачкале, не менее семи раз выстрелил из огнестрельного оружия в 21-летнего местного жителя. Жертвой оказался спортсмен. Он скончался по пути в больницу от полученных ранений.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия".