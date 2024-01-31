Мужчина до смерти избил сожительницу в Домодедове

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Жителю подмосковного Домодедова предъявили обвинение в причинении тяжких травм сожительнице, повлекших ее смерть, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, 27 января в ходе распития спиртного между сожителями в одной из квартир Домодедова возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры 57-летний мужчина избил потерпевшую и лег спать. На следующее утро, обнаружив 41-летнюю женщину без признаков жизни, он вызвал сотрудников полиции, которым рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление, а также за иные тяжкие и особо тяжкие преступления. Из мест лишения свободы он освободился порядка 10 лет назад.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и проверили показания на месте с участием обвиняемого. Продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В прошлом году подмосковный СК РФ установил причастность двух мужчин к убийствам 12 человек на территории нескольких субъектов России с 2001 по 2002 год. В преступлениях обвиняют жителя Украины и жителя Ставропольского края.

Один из них причастен к двум убийствам на Украине, а в целом оба – к аналогичному преступлению на столичном Арбате, убийству семерых человек в Подмосковье, а также еще двух в Рязанской области. Следователи смогли установить подозреваемых лишь спустя больше 20 лет. Они уже дали признательные показания.

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