Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Отчим убитого в Москве ребенка раскрыл подробности происшествия. По его словам, мать погибшего 10-месячного мальчика находилась в неадекватном состоянии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Молодую девушку подозревают в нанесении 15 ножевых ранений своему ребенку.

"Я с утра поехал на работу, занимался делами, и в 10:00 жена мне позвонила. Я понял, что у нее с речью проблемы. Она кричала, что демоны ее замучили", – поделился он.

Мужчина вспоминает, что в тот момент голос супруги показался ему мужским. Он рассказал, что, когда приехал к жене, она бросилась на него с ножом. Как утверждает отчим мальчика, девушка говорила на латыни.

По его мнению, причина случившегося заключается не только в нестабильном психическом состоянии матери. Мужчина считает, что биологический отец ребенка мог оказывать влияние на девушку.

"Я Лизу взял уже беременной и воспитал ребенка, которого она родила, как своего. При этом жена продолжала общаться с экс-возлюбленным по телефону", – признался он.

Тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на Онежской улице. Подозреваемой по делу об убийстве стала его мать, которая в момент трагедии находилась в квартире.

Погибшего ребенка обнаружил проживающий с его матерью мужчина. Следователи организовали его допрос, а девушку отправили на психиатрическую экспертизу.

Позднее выяснилось, что она состояла на учете у психиатра. Первый приступ у нее произошел 8 марта, после чего ее госпитализировали и выписали после двух недель пребывания в психиатрической больнице.



В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына